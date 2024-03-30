В Подмосковье проснулись и выползли первые гадюки: поесть, погреться, найти партнера

Выход из анабиоза этих ядовитых змей стал поводом для беспокойства жителей.Первыми, с приходом весны, в Подмосковье начали просыпаться холоднокровные, одни из них – ядовитые гадюки, которые уже вызвали беспокойство жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
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