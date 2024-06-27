Кузьминки
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Кузьминки

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Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
  • Владимир
    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Максим Руднев взял под контроль решение вопроса запаркованности возле клиники в Люблино

Максим Руднев взял под контроль решение вопроса запаркованности возле клиники в Люблино

Представители медучреждения обратились в приемную «Единой России» Руководитель московского городского отделения «Единой России» Максим Руднев пообещал разобраться с проблемой запаркованности двора возле центра неврологии и МРТ на ул.

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