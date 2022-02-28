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В Сбербанке рассказали, что будет дальше с банковскими картами

В Сбербанке рассказали, что будет дальше с банковскими картами

Сбербанк сообщил, что все его системы и офисы после включения в санкционный список США работают штатно, а операции по пластиковым картам доступны в полном объеме.

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