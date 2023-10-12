CB: ночная смена способствует повышению аппетита и набору веса

Недавние исследования показывают, что "циркадное смещение", распространенное среди ночных работников, приводит к серьезным изменениям в регуляции гормонов, контролирующих желание есть, сообщается на портале Communications Biology (CB).
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