У SpaceX возникли проблемы с космическим кораблем, который позволит «застрявшим» астронавтам вернуться на Землю

Астронавты NASA Сунита Уильямс (слева) и Бутч Уилмор (справа) / © NASA Поэтому вместо Dragon C213 для миссии Crew-10 SpaceX использует корабль Dragon Endurance, который вернулся с космической станции в марте.
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