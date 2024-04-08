Не до смеха. Туризм отравил жизнь в самой веселой деревне Карелии

Жители Киндасова пытаются не допустить предоставления земли для новых туробъектов Текст, фото: Антонина Кябелева Старинная карельская деревня Киндасово Пряжинского района ассоциируется в первую очередь с ежегодным фестивалем юмора и смеха, который проводится здесь с 1986 года.