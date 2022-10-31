Военное обозрение

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Реактивная артиллерия остановила наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Реактивная артиллерия остановила наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении было остановлено наступление украинских формирований. Врага удалось отбросить огнем реактивной артиллерии российских войск.

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