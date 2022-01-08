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Кубок IBU. Спринт. Томшин стартует 15-м, Мухамедзянов – 39-м, Поршнев – 42-м, Первушин – 67-м, Пащенко – 79-м, Иванов – 120-м

Сегодня на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье мужчины выступят в спринте. Кубок IBU 4-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Мужчины Спринт Начало – 12:30 по московскому времени.

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