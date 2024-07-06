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В Архангельскую область привезут стенд с выставки «Россия»

После восьми месяцев непрерывной работы международная выставка-форум подходит к своему завершениюПосле восьми месяцев непрерывной работы международная выставка-форум подходит к своему завершению— Самым большим вызовом для нас было на 95 квадратных метрах стенда уместить территорию почти в 600 тысяч квадратных километров с богатейшей историей и потрясающими людьми.

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