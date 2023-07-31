«Ювентус» хочет от «Челси» больше 35 млн евро в случае обмена Влаховича на Лукаку

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, в случае сделки с участием Ромелу Лукаку и Душана Влаховича туринцы могут также получить от лондонцев 30-35 млн евро.
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