Пять самолетов с задержкой покинут аэропорт Нового Уренгоя

В Новом Уренгое задерживается вылет пяти авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, улететь не могут три самолета авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и S7 в Москву, еще два рейса «Газпром авиа» — по местным направлениям.