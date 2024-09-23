Пять самолетов с задержкой покинут аэропорт Нового Уренгоя

В Новом Уренгое задерживается вылет пяти авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, улететь не могут три самолета авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и S7 в Москву, еще два рейса «Газпром авиа» — по местным направлениям.
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