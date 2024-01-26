Русский в уме: как президент Узбекистана съездил в Китай

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев съездил с госвизитом в Китай. В Пекине прошла встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем, лидеры двух стран подписали большой пакет документов, договорились совместно развивать образование, торговлю, транспортную инфраструктуру и многое другое.
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