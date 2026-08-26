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Семь погибших, свыше 150 пострадавших: новые данные о последствиях пожара на Амурском газохимическом комплексе

Семь погибших, свыше 150 пострадавших: новые данные о последствиях пожара на Амурском газохимическом комплексе

Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до семи человек. Погибли один гражданин России и шестеро граждан Китая, еще девять граждан КНР, работавших в подрядной организации, числятся пропавшими без вести.

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