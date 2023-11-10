Одна из бывших вице-премьеров Пермского края стала депутатом краевого заксобрания

Татьяна Абдуллина получила мандат Александра Житникова, который скончался в конце сентября.Избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат скончавшегося депутата Заксобрания Александра Житникова бывшему вице-премьеру региона Татьяне Абдуллиной.
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