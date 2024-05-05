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Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов

Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов

Консервативная партия (тори) действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потеряла рекордное число мест в местных советах на выборах в Англии, сообщает в воскресенье Sky News, ссылаясь на итоговые результаты подсчета голосов местных выборов в воскресенье, 5 мая.

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