Консерваторы потеряли почти половину мест в советах Великобритании после выборов

Консервативная партия (тори) действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потеряла рекордное число мест в местных советах на выборах в Англии, сообщает в воскресенье Sky News, ссылаясь на итоговые результаты подсчета голосов местных выборов в воскресенье, 5 мая.