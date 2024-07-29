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Царьград

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Под Майкопом погиб водитель внедорожника

Под Майкопом погиб водитель внедорожника

Автомобиль сорвался в 40-метровый овраг.Трагедия произошла вечером 28 июля под Майкопом. В районе слияния рек Мишоко и Белой внедорожник слетел в овраг.

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