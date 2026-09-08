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Иордания: Lufthansa возобновит полеты между международным аэропортом Аммана Королевы Алии (AMM/OJAI)...

Иордания: Lufthansa возобновит полеты между международным аэропортом Аммана Королевы Алии (AMM/OJAI) в Иордании и международным аэропортом Франкфурта (FRA/EDDF) в Германии с 25 октября после оценки безопасности.

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