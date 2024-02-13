Новый зам Сырского сделал «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году

Заместителем нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский, ставший известный «первым выстрелом» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году, сообщает «Газета.
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