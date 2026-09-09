ПСЖ интересовался Батраковым во время его игры в «Локомотиве»

Алексей Батраков, полузащитник «Галатасарая», подтвердил интерес ПСЖ, когда он играл за «Локомотив». Отмечая, что переговоры были правдивы, футболист не расстраивается.
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