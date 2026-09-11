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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэджик Джонсон: «Джерри Басс – лучший владелец в истории спорта и заслуживает статуи перед ареной «Лейкерс»

На счету Джерри Басса за время руководства «Лейкерс» 10 титулов чемпиона НБА. После объявления о статуе Фила Джексона, которая будет открыта весной следующего года, в медиа напомнили о роли Басса в истории команды.

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