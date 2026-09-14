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Царьград

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Сын Марии Ароновой похудел на 45 кг благодаря изменению питания

Сын Марии Ароновой похудел на 45 кг благодаря изменению питания

Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура поделились секретами впечатляющего похудения. За год Владислав сбросил 45 кг, сменив режим питания и начав утренние тренировки.

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