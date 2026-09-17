Рыбам не стоит экспериментировать, а Козерогам потребуется решительность: гороскоп на пятницу, 18 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября. Овен Скорее всего, этот день окажется непростым, поскольку будет сказываться влияние как позитивных тенденций, так и неблагоприятных аспектов.
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