Вятка Областная
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Вятка Областная

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Рыбам не стоит экспериментировать, а Козерогам потребуется решительность: гороскоп на пятницу, 18 сентября

Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября. Овен Скорее всего, этот день окажется непростым, поскольку будет сказываться влияние как позитивных тенденций, так и неблагоприятных аспектов.

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