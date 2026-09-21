Травников, Карелин и Шимкив заявили о победе «Единой России» в Новосибирске

Предварительные результаты Единого дня голосования 2026 года обсудили представители новосибирского отделения «Единой России».
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