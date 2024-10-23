Блогер Xafizz.01 получил 12 лет тюрьмы за финансирование террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и участие в ней

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор блогеру Xafizz.01, известному как Нурмухамад Шарипов, который был признан виновным в финансировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и участии в ней.
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