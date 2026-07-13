В народном календаре — день Двенадцати апостолов (Полупетр) или Макушка лета. Хорошо, если сегодня вокруг вас будет много желтого цвета — это символ солнца, зрелого лета и достатка.
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В народном календаре — день Двенадцати апостолов (Полупетр) или Макушка лета. Хорошо, если сегодня вокруг вас будет много желтого цвета — это символ солнца, зрелого лета и достатка.
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