Русский уроженец Узбекистана, ветеран СВО не может получить российское гражданство

Boris Borisov

Он безусловно храбрый , но не умный человек ! ... В России гражданство не предоставляется , а ПОКУПАЕТСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сходил бы на любой рынок и спросил у азиатов , как ЭТО делается. Они там все, правда , без медалей, но с гражданством. А он по -закону решил поступить !?!! Ну-ну...... ЧТО, не так ???????! =Уточнение : ( все дизлайки поставленные посту относятся к государственным законам Российской Федерации по получению гражданства. )