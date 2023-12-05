Но вполне может получить тюремный срок в Узбекистане за участие в СВО на стороне российских войск.Русский уроженец Узбекистана, который целый год воевал на самых опасных участках фронта в составе ЧВК «Вагнер», не может получить российское гражданство, а в Узбекистане (куда его могут выдворить в январе) ему грозит большой тюремный срок за то, что он воевал за Россию.
Русский уроженец Узбекистана, ветеран СВО не может получить российское гражданство
Комментарии
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Boris Borisov
Он безусловно храбрый , но не умный человек ! ... В России гражданство не предоставляется , а ПОКУПАЕТСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сходил бы на любой рынок и спросил у азиатов , как ЭТО делается. Они там все, правда , без медалей, но с гражданством. А он по -закону решил поступить !?!! Ну-ну...... ЧТО, не так ???????! =Уточнение : ( все дизлайки поставленные посту относятся к государственным законам Российской Федерации по получению гражданства. )
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