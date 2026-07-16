Женские страсти
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Женские страсти

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«Какой фитнес, если у тебя рак»: психолог объяснила, почему россияне не верят Лерчек и как это вредит тяжелобольным людям

«Какой фитнес, если у тебя рак»: психолог объяснила, почему россияне не верят Лерчек и как это вредит тяжелобольным людям

Блогерша Лерчек дала первое интервью о своем диагнозе — раке четвертой стадии. И хотя в ролике были показаны выписки из больниц, некоторые все равно уверены, что Лерчек обманывает и на самом деле не больна.

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Комментарии
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Михаил Фомичев
4 стадия? Это последняя,неизлечимая.
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1 м.
Аркадий Шацкий
Зачем тогда макияж под болезнь, сделала бы обычный.
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4 н.