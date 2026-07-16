«Какой фитнес, если у тебя рак»: психолог объяснила, почему россияне не верят Лерчек и как это вредит тяжелобольным людям

Блогерша Лерчек дала первое интервью о своем диагнозе — раке четвертой стадии. И хотя в ролике были показаны выписки из больниц, некоторые все равно уверены, что Лерчек обманывает и на самом деле не больна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии