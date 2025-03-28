Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление

Возможность введения на Украине временного внешнего управления для организации и проведения демократических выборов предложил рассмотреть президент России Владимир Путин 27 марта на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».
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