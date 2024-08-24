Ротенберг попросил прессу назвать лучшего бомбардира и обладателя Кубка Стэнли среди россиян: «Я знаю, просто у вас спрашиваю. Можем сыграть в «Крокодила» – я честный судья»

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Главный тренер СКА после матча турнира имени Пучкова против «Сочи» (2:1 Б) попросил журналистов назвать российских хоккеистов, которые выиграли гонку бомбардиров плей-офф НХЛ и становились при этом обладателем Кубка Стэнли.