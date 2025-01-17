«Мощи стали намного сильнее». Байден толкнул эпическую речь о своих достижениях

Президент США Джо Байден начал свою заключительную внешнеполитическую речь с заявления о том, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсы достигли невиданной силы, сообщает РИА Новости.