«Мощи стали намного сильнее». Байден толкнул эпическую речь о своих достижениях

Президент США Джо Байден начал свою заключительную внешнеполитическую речь с заявления о том, что Соединённые Штаты сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, а их альянсы достигли невиданной силы, сообщает РИА Новости.
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