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62ИНФО | Новости Рязани

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Команда из Рязанской области взяла серебро на Первенстве России по микрофутзалу

Команда из Рязанской области взяла серебро на Первенстве России по микрофутзалу

Рязанская команда «Аврора» (МОУ «Чучковская СШ») взяла второе место на состязаниях по микрофутзалу среди девушек 2012-2013 г.

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