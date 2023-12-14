Определились все 24 участника плей-офф Лиги Европы

Из числа участников группового этапа в матчи на выбывание вышли: – группа А: «Вест Хэм», «Фрайбург»; – группа В: «Брайтон», «Марсель»; – группа С: «Рейнджерс», «Спарта» Прага; – группа D: «Аталанта», «Спортинг»; – группа E: «Ливерпуль», «Тулуза»; – группа F: «Вильярреал», «Ренн»; – группа G: «Славия» Прага, «Рома»; – группа H: «Байер», «Карабах».
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