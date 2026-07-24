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Царьград

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CNN: Райт не уведомил Трампа о ядерной сделке с Саудовской Аравией

CNN: Райт не уведомил Трампа о ядерной сделке с Саудовской Аравией

Министр энергетики США Крис Райт заключил соглашение с Саудовской Аравией в сфере мирного атома, не уведомив Дональда Трампа.

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