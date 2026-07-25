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Daily Storm

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Песков: Заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

Песков: Заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

Пресс-секретарь президента заявил, что все может остановиться сегодня, если Киев примет соответствующие решенияВ Кремле заявили, что предложенная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева.

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