Песков: Заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

Пресс-секретарь президента заявил, что все может остановиться сегодня, если Киев примет соответствующие решенияВ Кремле заявили, что предложенная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева.