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Царьград

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ПВО отразила атаку дронов на Владимир, поврежден дата-центр «Яндекса»

ПВО отразила атаку дронов на Владимир, поврежден дата-центр «Яндекса»

Ночью 11 октября во Владимире силы ПВО отражали атаку беспилотников, а МЧС предупредило жителей об опасности и рекомендовало не подходить к окнам.

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