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Учёные нашли способ предотвратить глобальное потепление на Земле

Учёные нашли способ предотвратить глобальное потепление на Земле

Глобальное потепление может быть предотвращено благодаря захоронению углерода.Учёные из Института атмосферных и климатических наук Швейцарской высшей технической школы Цюриха отчитались о результатах работы по исследованию климата.

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