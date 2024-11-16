Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наташа Устинова
    У нас теперь такие врачи, что чихают на то, что им говоришь об этой боли. Просто молчат и ничего не предпринимают. Пр...Врач объяснил, че...
  • Дмитрий Бакланов
    В странах Персидского залива и к своим то относятся по шариату. Жестко. А у нас в тюрьмах телевизоры и холодильники е...Мигранты, граждан...
  • Ильдус Мамлеев
    США просто "купят с потрахами" наших чиновников и всю ГД РФ, не остановятся ни перед чем, но своего добьются, пока мы..."Россия ставит на...

В Архангельске в Талажском авиагородке не было ни отопления, ни воды, ни света

В Архангельске в Талажском авиагородке не было ни отопления, ни воды, ни света

Жители авиагородка продолжают страдать, ведь их на три дня оставили без воды, тепла и света. Рассказываем, что об этом известно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх