Поболтаем

52 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Саркози поставил под сомнение право Еврокомиссии принимать решение по Украине

Саркози поставил под сомнение право Еврокомиссии принимать решение по Украине

Европейская комиссия (ЕК) является прежде всего административным органом, и непонятно, в силу какой статьи европейских договоров глава комиссии Укрсула фон дер Ляйен может участвовать в принятии решений в вопросах закупок оружия и внешней политики.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх