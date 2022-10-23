Саркози поставил под сомнение право Еврокомиссии принимать решение по Украине

Европейская комиссия (ЕК) является прежде всего административным органом, и непонятно, в силу какой статьи европейских договоров глава комиссии Укрсула фон дер Ляйен может участвовать в принятии решений в вопросах закупок оружия и внешней политики.
Европейская комиссия (ЕК) является прежде всего административным органом, и непонятно, в силу какой статьи европейских договоров глава комиссии Укрсула фон дер Ляйен может участвовать в принятии решений в вопросах закупок оружия и внешней политики.
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