Военное обозрение

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Поражены объекты размещения личного состава и техники ВСУ в Краматорске, Курахово, Запорожье и в Днепропетровской области

Поражены объекты размещения личного состава и техники ВСУ в Краматорске, Курахово, Запорожье и в Днепропетровской области

В ночное время суток продолжилось нанесение ударов по объектам киевского режима на различных территориях, в том числе на оккупированных противником территориях российского Донбасса и других новых регионов РФ.

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