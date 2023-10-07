Искусственный интеллект сделал прорывной открытие о Солнечной системе: найдено больше 10 новых небесных тел

Астрономы всегда стремятся расширить наши знания о Солнечной системе и ее составляющих. Недавно проведенное исследование позволило обнаружить более десятка ранее неизвестных объектов, которые находятся за поясом Койпера в Солнечной системе.
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