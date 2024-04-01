Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder

Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки «Центр», принимавший участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа.
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