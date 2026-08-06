Изабелла Росселлини рассказала о знакомстве с Дэвидом Линчем во время награждения в Локарно

Изабелла Росселлини, актриса, модель и режиссер, стала обладательницей премии за выдающиеся достижения (Excellence Award) на кинофестивале в ЛокарноИзабелла Росселлини, актриса, модель и режиссер, стала обладательницей премии за выдающиеся достижения (Excellence Award) на кинофестивале в Локарно, сообщает Variety.