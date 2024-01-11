100 городов мира готовы избавиться от употребления мяса и молочных продуктов к 2030 году

Накануне форума ВЭФ в Давосе в рамках инициативы «C40 Cities» почти 100 крупных городов по всему миру подтвердили взятые ранее на себя обязательства удалить из продуктовой корзины мясо и молочные продукты, в целях борьбы с "глобальным потеплением".