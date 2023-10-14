Нордическая красота: как выглядят самые красивые скандинавские актрисы

Нордическая красота: как выглядят самые красивые скандинавские актрисыШвеция, Дания, Норвегия — что мы знаем об актрисах из скандинавских стран? Скажем точно: они все красивые, стройные и неприступные, как далекие фьорды.
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