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Даже в Европе фанаты Овечкина потребовали правды. Скандал не стихает

Даже в Европе фанаты Овечкина потребовали правды. Скандал не стихает

А это в какой-то степени даже хорошо, что так произошло. Простые европейцы лишний раз увидели как им морочат голову, врут внаглую и скрывают реальную обстановку, касающуюся России.

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