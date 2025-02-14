Китай подверг критике военную провокацию США в отношении Тайваня

Никакая военная провокация со стороны США не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган, сообщает romanian.
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