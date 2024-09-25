В Чите обедами отравились 10 школьников после «Вахты памяти»

Детей кормили обедом в читинском Дворце детского творчества, после чего им стало плохо.10 школьников из 31 получили отравление после несения «Вахты памяти» в забайкальской столице.
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