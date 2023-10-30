Руководству Республики Алтай грозят проблемы из-за претензий Генпрокуратуры

Эксперты считают, что у главы региона могут возникнуть трудности с переизбранием на второй срок Эксперты считают, что у руководства Республики Алтай могут возникнуть проблемы из-за представлений от прокуратуры из-за задержки строительства дома для сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса.
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