Руководству Республики Алтай грозят проблемы из-за претензий Генпрокуратуры

Эксперты считают, что у главы региона могут возникнуть трудности с переизбранием на второй срок Эксперты считают, что у руководства Республики Алтай могут возникнуть проблемы из-за представлений от прокуратуры из-за задержки строительства дома для сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса.