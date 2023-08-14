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Гендиректор «Лады» о натурализации Сафина: «Не исключаем проблем с чешской стороны. Надо иметь мужество, чтобы решиться на такой переход»

24-летний чешский хоккеист Остап Сафин получил российский паспорт и перестал считаться легионером в Фонбет чемпионате КХЛ.

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