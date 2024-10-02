Технические регламенты и нестандартные решения: как изменились требования к проектированию промобъектов в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября, ФедералПресс. Вступившие в силу в сентябре изменения в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений позволят специалистам действовать нестандартно и ускорят внедрение самых современных материалов и технологий, а также прогрессивных решений при строительстве.
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